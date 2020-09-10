В Умані на коронавірус захворіли 8 хасидів-паломників

Фото: хасиди в Умані (РБК-Україна)

В Умані коронавірус вже виявили у 8 хасидів-паломників, які прибули в місто для святкування юдейського свята Рош га-Шана. Сьогодні на лікуванні від коронавірусу перебувають 6 хасидів.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив мер Умані Олександр Цебрій.

За його словами, у двох інфікованих паломників повторні тести на COVID-19 виявилися негативними, тобто вони вже одужали від хвороби.

"Шість зараз перебувають на самоізоляції, вони лікуються амбулаторно", - додав мер міста.

Цебрій розповів, що наполягав на повторному тестуванні всіх іноземців, які прибули в місто.

"Мені повідомляли, що вони тестування робили на летовищі й у них є довідки, але я наполягав, щоб тестування було проведено у нас у місті", - зазначив.

Нагадаємо, в Умані розгорнули спеціальний госпіталь для хворих на коронавірус хасидів-паломників, також планували відкрити ізолятор для контактних осіб.

Додамо, у Міністерстві внутрішніх справ України очікують, що цього року на святкування Рош га-Шана в Умань прибудуть близько 3 тисяч хасидів-паломників.