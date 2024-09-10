В Умані готуються до приїзду паломників на Рош га-Шана: посилюють заходи безпеки

"Як і попередні роки війни, передовсім рекомендуємо вірянам зважити на безпекову ситуацію в нашій країні та утриматися від відвідин Умані. Регулярні російські атаки та ураження цивільних об’єктів, провокації - не просто страхачки, а українська буденність, на жаль...", - написав Табурець.

Водночас він зазначив, що місцева влада вживатиме всіх заходів безпеки для вірян, які все ж наважаться відвідати культове для себе місце.

"Заходи комплексні. Звісно, безпекові моменти будуть максимально посилені. Про них інформуватимемо надалі. Акцент також на укриттях. Допрацьовуємо цей момент із профільними службами - на цьому наголосив на сьогоднішній спецкомісії. Відточковуємо й інші напрями: від надання меддопомоги до санітарного й епідеміологічного благополуччя", - розповів глава ОВА.

Також, за його словами, на час паломництва буде розгорнено на місці оперативний штаб для координації роботи.