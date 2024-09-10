UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Умані готуються до приїзду паломників на Рош га-Шана: посилюють заходи безпеки

Архівне фото: хасиди в Умані (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Місцева влада й цього року закликає хасидів утриматися від паломництва в Умань на святкування Рош га-Шана, однак посилює заходи безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

"Як і попередні роки війни, передовсім рекомендуємо вірянам зважити на безпекову ситуацію в нашій країні та утриматися від відвідин Умані. Регулярні російські атаки та ураження цивільних об’єктів, провокації - не просто страхачки, а українська буденність, на жаль...", - написав Табурець.

Водночас він зазначив, що місцева влада вживатиме всіх заходів безпеки для вірян, які все ж наважаться відвідати культове для себе місце.

"Заходи комплексні. Звісно, безпекові моменти будуть максимально посилені. Про них інформуватимемо надалі. Акцент також на укриттях. Допрацьовуємо цей момент із профільними службами - на цьому наголосив на сьогоднішній спецкомісії. Відточковуємо й інші напрями: від надання меддопомоги до санітарного й епідеміологічного благополуччя", - розповів глава ОВА.

Також, за його словами, на час паломництва буде розгорнено на місці оперативний штаб для координації роботи. 

Рош га-Шана

У 2024 році єврейський Новий рік, Рош га-Шана, починають відзначати з вечора 2 жовтня та закінчують увечері 4-го числа. Цього дня єврейська громада святкує початок 5785 року від створення світу за єврейським календарем.

Як розповів посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, попри застереження ізраїльського уряду, паломники цьогоріч все одно приїдуть в Умань на святкування єврейського нового року Рош га-Шана. Очікується, що їх кількість вдвічі перевищуватиме тогорічну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черкаська областьУманьРош ха-Шана