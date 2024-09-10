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В Умани готовятся к приезду паломников на Рош ха-Шана: ужесточают меры безопасности

Архивное фото: хасиды в Умани (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Местные власти и в этом году призывают хасидов воздержаться от паломничества в Умань на празднование Рош ха-Шана, однако ужесточают меры безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской ОВА Игоря Табурца.

"Как и предыдущие годы войны, прежде рекомендуем верующим учесть безопасность ситуации в нашей стране и воздержаться от посещения Умани. Регулярные российские атаки и поражения гражданских объектов, провокации - не просто страховки, а украинская обыденность, к сожалению...", - написал Табурец.

В то же время он отметил, что местные власти будут принимать все меры безопасности для верующих, которые все же решатся посетить культовое для себя место.

"Меры комплексные. Конечно, моменты безопасности будут максимально усилены. О них будем информировать в дальнейшем. Акцент также на укрытиях. Дорабатываем этот момент с профильными службами - это подчеркнул сегодняшняя спецкомиссия. Оттачиваем и другие направления: от предоставления медпомощи до санитарного и эпидемиологического благополучия" , - рассказал глава ОВА.

Также, по его словам, во время паломничества будет развернут на месте оперативный штаб для координации работы.

Рош ха-Шана

В 2024 году еврейский Новый год, Рош ха-Шана, начинают отмечать с вечера 2 октября и заканчивают вечером 4 числа. В этот день еврейская община отмечает начало 5785 года от сотворения мира по еврейскому календарю.

Как рассказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, несмотря на отговорки израильского правительства, паломники в этом году все равно приедут в Умань на празднование еврейского нового года Рош ха-Шана. Ожидается, что их количество вдвое превысит прошлогоднее.

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Черкасская областьУманьРош ха-Шана