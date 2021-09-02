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В Умань привезли маски и антисептики для хасидов-паломников

Автор: Валерия Полищук

В Умань привезли маски и антисептики для хасидов-паломников. В частности, в город доставили почти 20 тысяч антисептиков и 190 тысяч защитных масок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья.

Кроме того, Центр общественного здоровья напечатал информационные материалы с правилами поведения в течение пребывания в Украине, картой лабораторий тестирования на COVID-19, полезными номерами телефонов и прочее.

Паломники смогут получить средства защиты в палатке Красного Креста Украины, который находится в Умани на улице Пушкинской.

Кроме того, ЦОЗ впервые запустил горячую информационную линию, по которой паломников консультировать по вопросам здоровья английском и иврите.

Напомним, более полусотни полицейских будут охранять порядок в Умани во время Рош ха-Шана.

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УманьМинистерство здравоохранения Украины