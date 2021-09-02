В Умань привезли маски та антисептики для хасидів-паломників

В Умань привезли маски і антисептики для хасидів-паломників. Зокрема, в місто доставили майже 20 тисяч антисептиків і 190 тисяч захисних масок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центру громадського здоров'я.
Крім того, Центр громадського здоров'я надрукував інформаційні матеріали з правилами поведінки протягом перебування в Україні, картою лабораторій тестування на COVID-19, корисними номерами телефонів та інше.
Паломники зможуть отримати Засоби захисту в наметі Червоного Хреста України, який знаходиться в Умані на вулиці Пушкінській.
Крім того, ЦОЗ вперше запустив гарячу інформаційну лінію, по якій паломників консультувати з питань здоров'я англійською та івриті.
Нагадавши, понад півсотні поліцейських охоронятимуть порядок в Умані під час Рош ха-Шана.