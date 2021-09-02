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В Умань привезли маски та антисептики для хасидів-паломників

Автор: Валерія Поліщук

В Умань привезли маски і антисептики для хасидів-паломників. Зокрема, в місто доставили майже 20 тисяч антисептиків і 190 тисяч захисних масок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центру громадського здоров'я.

Крім того, Центр громадського здоров'я надрукував інформаційні матеріали з правилами поведінки протягом перебування в Україні, картою лабораторій тестування на COVID-19, корисними номерами телефонів та інше.

Паломники зможуть отримати Засоби захисту в наметі Червоного Хреста України, який знаходиться в Умані на вулиці Пушкінській.

Крім того, ЦОЗ вперше запустив гарячу інформаційну лінію, по якій паломників консультувати з питань здоров'я англійською та івриті.

Нагадавши, понад півсотні поліцейських охоронятимуть порядок в Умані під час Рош ха-Шана.

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УманьМінстерство охорони здоров'я України