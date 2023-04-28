За Умань. Прикордонники не забарились з помстою росіянам за удар по Україні

Так, прикордонники показали відео, на якому видно, як один з них підписує снаряди словами "За Умань!", а інший відправляє їх в установку, а вже через секунду чутно: "Працюю!"

"За Умань!" - прикордонники підготували справедливу відплату за російський терор!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські війська сьогодні вночі, 28 квітня, завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Спочатку повідомлялось про 4 загиблих, потім - про 6. Пізніше стало відомо вже про 7 загиблих та 9 госпіталізованих. За останніми даними, на 15:00 з обстрілу загинули 17 людей, троє з яких діти. Розбір завалів продовжується.

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну масовану ракетну атаку росіян. Він пообіцяв, що Україна не дасть жодному окупантові уникнути відповідальності за скоєне.

Пізніше він додав, що рятувальна операція триває і буде тривати, доки не буде впевненості, що "під завалами більше нікого не залишилося". За його словами, загиблих дітей неможливо впізнати, а доля їхніх батьків невідома.

Своєю чергою, Міністерство оборони Росії опублікувало зображення пуску ракети з підписом: "Точно в ціль", порадівши смертельним атакам по мирних жителів Умані.

Додамо, що окрім Умані під час масованого удару по Україні, у Дніпрі загинули жінка та 2-річна дитина. Також в Українці Київської області уламки ракети впали на багатоповерхівку. Внаслідок чого постраждала дитина, її госпіталізували.