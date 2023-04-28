Дітей не впізнати, доля їх батьків невідома. Зеленський уточнив кількість жертв в Умані

Фото: президент Володимир Зеленський заявив про 13 загиблих через ракетний удар в Умані 28 квітня (t.me/V_Zelenskiy_official)

Через ракетний удар по Умані Черкаської області у п'ятницю, 28 квітня, загинули 13 людей. Рятувальна операція триває і буде тривати, доки не буде впевненості, що "під завалами більше нікого не залишилося".

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Умань. Розбір завалів триває. Уже 13 загиблих. Двоє з них – діти, яких неможливо впізнати. Доля їхніх батьків невідома", - написав він. За словами Зеленського, рятувальники працюватимуть, доки не впевняться, що під завалами більше нікого не залишилося. "Мої співчуття рідним загиблих і всім, хто постраждав від цієї агресії. Російський терор переможемо лише спільно - зброєю для України, найжорсткішими санкціями проти держави-терориста, справедливими вироками для вбивць", - додав президент.