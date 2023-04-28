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Дітей не впізнати, доля їх батьків невідома. Зеленський уточнив кількість жертв в Умані

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Умань, П'ятниця 28 квітня 2023 13:43
Дітей не впізнати, доля їх батьків невідома. Зеленський уточнив кількість жертв в Умані Фото: президент Володимир Зеленський заявив про 13 загиблих через ракетний удар в Умані 28 квітня (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Гурковська

Через ракетний удар по Умані Черкаської області у п'ятницю, 28 квітня, загинули 13 людей. Рятувальна операція триває і буде тривати, доки не буде впевненості, що "під завалами більше нікого не залишилося".

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Умань. Розбір завалів триває. Уже 13 загиблих. Двоє з них – діти, яких неможливо впізнати. Доля їхніх батьків невідома", - написав він.

За словами Зеленського, рятувальники працюватимуть, доки не впевняться, що під завалами більше нікого не залишилося.

"Мої співчуття рідним загиблих і всім, хто постраждав від цієї агресії. Російський терор переможемо лише спільно - зброєю для України, найжорсткішими санкціями проти держави-терориста, справедливими вироками для вбивць", - додав президент.

Як повідомлялось, за даними МВС, на даний час вже відомо про 15 загиблих через обстріл Умані.

Раніше президент Володимир Зеленський відреагував на нічну масовану ракетну атаку росіян. Він пообіцяв, що Україна не дасть жодному окупантові уникнути відповідальності за скоєне.

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