В Умань прибули 17 тис. хасидів

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Паломники приїхали з шести країн світу

За станом на п'ятницю, 27 вересня, в Умань для святкування іудейського Нового року прибуло близько 17 тис. паломників-хасидів з шести країн світу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції.

Як повідомляється, правоохоронці несуть службу в посиленому режимі.

"Співробітники вибухотехнічної служби, спецпідрозділів, патрульній поліції, кінологи зі службовими собаками працюють цілодобово у дві зміни. В оперативному штабі є всі технічні можливості для контролю і забезпечення безпеки під час заходів", - повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич.

Порядок в Умані забезпечують понад 550 українських поліцейських, які прибули у складі зведеного загону, і 20 співробітників поліції Держави Ізраїль.

"В районі несення служби розроблено 46 піших маршрутів, 17 стаціонарних постів, 10 контрольно-пропускних пунктів і 2 пункту візової підтримки. На час заходів в місці компактного перебування паломників перекрито рух", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 27 вересня в Умані в мікрорайоні "Пушкінський", де проводяться заходи щодо святкування іудейського Нового року Рош-га-Шана, на електропідстанції сталося коротке замикання. В результаті події мікрорайон залишився без електропостачання.

Крім того, в Умань прибуло кілька десятків поліцейських з Ізраїлю, які будуть нести службу спільно з українськими правоохоронцями в місцях проживання і масового паломництва хасидів, надаючи допомогу українським колегам щодо забезпечення публічного порядку в місті.