ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Умань прибыл полицейский отряд из Израиля

Новости » Общество    27.09.2019 - 11:26
В Умань прибыл полицейский отряд из Израиля
Фото: израильские полицейские (ch.npu.gov.ua)

Они будут нести службу вместе с украинскими правоохранителями

В Умань прибыло несколько десятков полицейских из Израиля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу национальной полиции в Черкасской области.

Они будут нести службу совместно с украинскими стражами порядка в местах массового проживания и паломничества хасидов, оказывая помощь украинским коллегам по обеспечению публичного порядка в Умани.

Израильские правоохранители прошли инструктаж, на котором им была предоставлена информация относительно правил безопасности и вежливого отношения к гражданам.

Как известно, ежегодно в Умань приезжают тысячи хасидов, которые считают своим долгом хотя бы раз в жизни посетить могилу своего духовного лидера Цадика Нахмана.

Как ранее сообщало РБК-Украина, в Умань Черкасской области на празднование Рош ха-Шана приехало почти 7,5 тыс. паломников-хасидов.

В связи с этим черкасские спасатели перешли на усиленный вариант несения службы. В состав спасательного отряда вошли пожарные, водолазы, пиротехники, сотрудники отделения радиационной, химической и биологической защиты, а также медики.

В Украину приехали почти 7,5 тыс. хасидов В Умани завтра ожидается до 20 тысяч хасидов
Новости Украины хасиды
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь