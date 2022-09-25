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В Умань прибули вже 23 тисячі хасидів

Фото: до Умані прибули вже 23 тисячі хасидів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Умань (Черкаська область) прибули 23 тисяч паломників-хасидів з нагоди святкування Рош ха-Шана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Об'єднаної єврейської громади України до Telegram.

"За даними Об'єднаної єврейської общини України, станом на ранок 25 вересня приїхало вже більше 23 тисяч прочан", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, в Умань Черкаської області приїхали більше тисячі паломників на святкування Рош-ха-Шана. Пізніше ця цифра зросла до 4 тисяч.

Найбільше прибуття паломників очікується 20-22 вересня, надалі приїзд припиниться, виїжджати з України хасиди будуть після 27 вересня.

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Умань