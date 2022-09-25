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В Умань прибыли уже 23 тысячи хасидов

Фото: в Умань прибыли уже 23 тысячи хасидов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Умань (Черкасская область) прибыло 23 тысячи паломников-хасидов по случаю празднования Рош ха-Шана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Объединенной еврейской общины Украины в Telegram.

"По данным Объединенной еврейской общины Украины, по состоянию на утро 25 сентября приехало уже более 23 тысяч паломников", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Умань Черкасской области приехали более тысячи паломников на празднование Рош ха-Шана. Позже эта цифра выросла до 4 тысяч.

Наибольшее прибытие паломников ожидается 20-22 сентября, в дальнейшем приезд прекратится, выезжать из Украины хасиды будут после 27 сентября.

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Умань