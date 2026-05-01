Улютин объяснил причины задержки детских выплат

Украинцы, которые подали заявки еще в январе-феврале, до сих пор не получили выплатами помощи при рождении ребенка. Причина - техническая ошибка.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил министр социальной политики Денис Улютин во время часа вопросов к правительству.

"Мы очень плодотворно сотрудничаем по таким кейсам. Вчера буквально было выгружено и оплачено по январским выплатам. Там была техническая ошибка, и в принципе при открытии счетов была ошибка именно в этой части. Вчера это "полечили" и передали эти выплаты на Ощадбанк. В ближайшее время они уже будут разбросаны по счетам", - сказал Улютин.

По его словам, в целом программа показала свою эффективность. Только в апреле на программу по выплатам до одного года потрачено 1,3 млрд гривен, а по "єЯслам" - 78 млн гривен.

Министр отметил, что на сегодня разработан акт по программе и срокам использования средств и прошли все согласованные процедуры.

"В ближайшее время мы его сможем одобрить на Кабинет министров и дать возможность, во-первых, универсализировать карточку под все выплаты, которые касаются именно детских выплат, начиная с выплат до одного года, "єЯсла", "Пакет малыша", "Пакет школьника", они будут действовать в пределах одной карточки", - добавил Улютин.

Кроме того, по его словам, Минсоцполитики также работает с Министерством цифровой трансформации.

"Сейчас дорабатывается цифровое решение, оно продолжалось, потому что мы искали финансирование, небюджетное финансирование для доработки этого решения. Сейчас мы завершаем тестирование, и мы считаем, что в мае месяце мы сможем уже выйти в то, чтобы иметь уже цифровой, полностью цифровой продукт для подачи в электронном виде через "Дію", - рассказал министр.

Премьер-министр Юлия Свириденко в свою очередь заверила, что все, кто имеют право по закону на выплаты, их получат.

"Мы работаем над тем, чтобы усовершенствовать механизм, дать больше возможностей подавать эти заявления, но все люди получают эти средства. Просто чтобы у вас было это понимание, и мы над этим работаем", - отметила она.