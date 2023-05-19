"Улюблена справа". Гуменюк пояснила, навіщо РФ знову повернулась к атакам України по ночах

Атакуючи вночі, російські окупанти намагаються виснажити українські сили ППО та внести розкол у внутрішню ситуацію в Україні в контексті очікуваного контрнаступу ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.
"Ворог продовжує тиснути на нас по ночах. Улюблена справа на даному етапі", - констатувала вона.
За словами Гуменюк, ворог атакуючи вночі, намагається виснажити українську ППО.
"Дійсно вночі трошки важче виявляти цілі, намагання внести розкол в суспільство в очікуванні того самого активного розвитку подій на лінії фронту і намагання розхитати внутрішній стан в країні - Де ж воно? Де ж та перемога", - пояснила речниця.
Гуменюк нагадала, що такі події українці вже переживали, коли всі чекали визволення Херсона.
"Дуже довго і часто запитували, коли ж ви візьмете Херсон. Всьому свій час. І треба розуміти, що у військовій справі є моменти, коли зберігається абсолютна тиша, для того, щоб потім були позитивні результати такі, які ми очікуємо", - додала вона.
Зазначимо, що російські окупанти котру ніч поспіль атакують Україну. Так, цієї ночі РФ атакувала Україну дронами та ракетами. Ворог випустив 22 "Шахеди" та 6 крилатих ракет "Калібр", причому ППО збила три ракети і 16 дронів-камікадзе. Зокрема, під обстріл потрапили Львів та Кривий Ріг, а також Київ.
А, наприклад, в ніч на 18 травня ворог випустив по Україні 30 ракет. З них 29 українських сил вдалося збити. Зокрема, в Одеській області через ракетний удар зафіксовано попадання в об'єкт промисловості. Одна людина загинула, двоє поранено. Пізніше кількість постраждалих через нічний ракетний удар по Одесі зросла до трьох осіб.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.