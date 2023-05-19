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"Улюблена справа". Гуменюк пояснила, навіщо РФ знову повернулась к атакам України по ночах

Фото: голова прес-центру ОК "Південь" Наталія Гуменюк (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Атакуючи вночі, російські окупанти намагаються виснажити українські сили ППО та внести розкол у внутрішню ситуацію в Україні в контексті очікуваного контрнаступу ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

"Ворог продовжує тиснути на нас по ночах. Улюблена справа на даному етапі", - констатувала вона.

За словами Гуменюк, ворог атакуючи вночі, намагається виснажити українську ППО.

"Дійсно вночі трошки важче виявляти цілі, намагання внести розкол в суспільство в очікуванні того самого активного розвитку подій на лінії фронту і намагання розхитати внутрішній стан в країні - Де ж воно? Де ж та перемога", - пояснила речниця.

Гуменюк нагадала, що такі події українці вже переживали, коли всі чекали визволення Херсона.

"Дуже довго і часто запитували, коли ж ви візьмете Херсон. Всьому свій час. І треба розуміти, що у військовій справі є моменти, коли зберігається абсолютна тиша, для того, щоб потім були позитивні результати такі, які ми очікуємо", - додала вона.

Зазначимо, що російські окупанти котру ніч поспіль атакують Україну. Так, цієї ночі РФ атакувала Україну дронами та ракетами. Ворог випустив 22 "Шахеди" та 6 крилатих ракет "Калібр", причому ППО збила три ракети і 16 дронів-камікадзе. Зокрема, під обстріл потрапили Львів та Кривий Ріг, а також Київ.

А, наприклад, в ніч на 18 травня ворог випустив по Україні 30 ракет. З них 29 українських сил вдалося збити. Зокрема, в Одеській області через ракетний удар зафіксовано попадання в об'єкт промисловості. Одна людина загинула, двоє поранено. Пізніше кількість постраждалих через нічний ракетний удар по Одесі зросла до трьох осіб.

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