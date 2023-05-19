"Любимое дело". Гуменюк объяснила, зачем РФ снова вернулась к атакам Украины по ночам

"Враг продолжает давить на нас по ночам. Любимое дело на данном этапе", - констатировала она.

По словам Гуменюк, враг атакуя ночью, пытается истощить украинскую ПВО.

"Действительно ночью немножко труднее выявлять цели, попытки внести раскол в общество в ожидании того самого активного развития событий на линии фронта и попытки расшатать внутреннее состояние в стране - Где же оно? Где же та победа", - пояснила спикер.

Гуменюк напомнила, что такие события украинцы уже переживали, когда все ждали освобождения Херсона.

"Очень долго и часто спрашивали, когда же вы возьмете Херсон. Всему свое время. И надо понимать, что в военном деле есть моменты, когда сохраняется абсолютная тишина, для того, чтобы потом были положительные результаты такие, которые мы ожидаем", - добавила она.

Отметим, российские оккупанты которую ночь подряд атакуют Украину. Так, этой ночью РФ атаковала Украину дронами и ракетами. Враг выпустил 22 "Шахеда" и 6 крылатых ракет "Калибр", причем ПВО сбила три ракеты и 16 дронов-камикадзе. В частности, под обстрел попал Львов и Кривой Рог, а также Киев.

А, например, в ночь на 18 мая враг выпустил по Украине 30 ракет. Из них 29 украинским силам удалось сбить. В частности, в Одесской области из-за ракетного удара зафиксировано попадание в объект промышленности. Один человек погиб, двое ранены. Позже количество пострадавших из-за ночного ракетного удара по Одессе возросло до трех человек.