Улучшение ситуации в стране за последний год заметили 15% украинцев

Считают, что общая ситуация в стране за последний год улучшилась, 15% украинцев. Относительное большинство опрошенных (42%) отмечают, что общая ситуация в стране за последний год ухудшилась, 33% считают, что она не изменилась.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, проведенного в конце апреля 2020 года.

Среди различных сфер общественной жизни респонденты чаще всего констатируют ухудшение ситуации в уровне цен и тарифов (57%) и в экономическом положении страны (50%).

В других сферах абсолютное или относительное большинство респондентов указывают на отсутствие существенных изменений в течение последнего года.

По Вашему мнению, каким образом изменилось положение в Украине в таких сферах за последний год (по сравнению с концом апреля 2019 года)?

Исследование проведено Центром Разумкова с 24 по 29 апреля 2020 года методом телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Было опрошено 2056 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине мая 2020 года треть украинцев (32%) оценивают направление движения страны как правильный, а половина (51%) - как неправильный, еще 17% не смогли ответить.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в конце апреля 2020 года 28,9% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 48,7% - что события развиваются в неправильном направлении, а 22,4% затрудняются с ответом.