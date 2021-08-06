ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В улучшение материального положения в течение следующего года верят менее 10% украинцев

Новина українською →
Пятница 06 августа 2021 15:48
В улучшение материального положения в течение следующего года верят менее 10% украинцев Фото: в улучшение жизни верят 7% украинцев
Автор: Александр Белоус

Только 7,1% украинцев считают, что их материальное положение в следующие 12 месяцев улучшится. Думают, что положение ухудшится, 44,3% граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств за 2020 год Государственной службы статистики (Госстат).

Кроме того, 47,4% заявили, что материальное положение останется без изменений, а 1,2% не смогли ответить.

В улучшение материального положения в течение следующего года верят менее 10% украинцев

Заявили, что их материальное положение за последние 12 месяцев улучшилось, 6% опрошенных, в то время как 50,4% сказали, что ухудшилось, а 43,6% - что осталось без изменений.

В улучшение материального положения в течение следующего года верят менее 10% украинцев

Напомним, две трети украинцев (67,1%) относят себя к бедным. Еще 31,9% к небедным, но еще не представителям среднего класса.

Как сообщало РБК-Украина, за последний год 11,8% украинцев получали достаточно доходов, чтобы делать сбережения. В то же время 3,2% граждан не удавалось обеспечить даже достаточное питание.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная служба статистики
NEWS
Киевлян предупреждают о "взрывах" на территории города: в чем причина
Киевлян предупреждают о "взрывах" на территории города: в чем причина
DAILY
Локдаун "Дельта". Почему в Украине нужна обязательная вакцинация
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Локдаун "Дельта". Почему в Украине нужна обязательная вакцинация