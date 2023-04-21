Ультраправі республіканці закликали Байдена припинити допомогу Україні

Там зазначено, що війна в Україні триває уже другий рік, але "немає чіткої стратегії, щодо її завершення". Республіканці використовували проросійські наративи та назвали допомогу Україні "необмеженою" та заявили, що вона повинна бути припинена, оскільки "загрожує ескалацією" та "може призвести до прямого конфлікту між США та Росією".

Автори листа також звинуватили адміністрацію Байдена в тому, що вона "налаштована на тривалий конфлікт" та що нинішня стратегія санкцій проти Росії та виділення допомоги Україні лише затягують війну. Вони закликали до чіткої дипломатичної стратегії, спрямованої на її швидке завершення.

Крім того, республіканці назвали передачу систем HIMARS та танків Abrams Україні "провокацією" та заявили, що передача розвідувальної інформації ускладнює спроби заперечити аргументи РФ про "співучасть" США у війні в Україні.

Автори листа закінчили заявою, що будуть категорично проти будь-яких майбутніх пакетів допомоги, якщо вони не будуть пов'язані з чіткою дипломатичною стратегією.