Ультраправые республиканцы призвали Байдена прекратить помощь Украине

19 ультраправых республиканцев опубликовали письмо, адресованное президенту США Джо Байдену, в котором они изложили пророссийские нарративы и призвали правительство США прекратить оказание военной помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо, опубликованное на официальной странице одного из подписантов - сенатора Майка Ли.
Там отмечено, что война в Украине продолжается уже второй год, но "нет четкой стратегии по ее завершению". Республиканцы использовали пророссийские нарративы и назвали помощь Украине "неограниченной" и заявили, что она должна быть прекращена, поскольку "чревата эскалацией" и "может привести к прямому конфликту между США и Россией".
Авторы письма также обвинили администрацию Байдена в том, что она "настроена на продолжительный конфликт" и что нынешняя стратегия санкций против России и выделение помощи Украине только затягивают войну. Они призывали к четкой дипломатической стратегии, направленной на ее скорейшее завершение.
Кроме того, республиканцы назвали передачу систем HIMARS и танков Abrams Украине "провокацией" и заявили, что передача разведывательной информации осложняет попытки отрицать аргументы РФ о "соучастии" США в войне в Украине.
Авторы письма закончили заявлением, что будут категорически против каких-либо будущих пакетов помощи, если они не будут связаны с четкой дипломатической стратегией.
Напомним, 19 апреля США объявили о предоставлении Украине нового вооружения в рамках очередного пакета военной помощи.
А предварительный пакет военной помощи Украине США анонсировали 4 апреля . В него вошло вооружение стоимостью около 2,6 млрд. долларов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.