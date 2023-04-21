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Ультраправые республиканцы призвали Байдена прекратить помощь Украине

Фото: республиканцы призвали Байдена прекратить помощь Украине (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

19 ультраправых республиканцев опубликовали письмо, адресованное президенту США Джо Байдену, в котором они изложили пророссийские нарративы и призвали правительство США прекратить оказание военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо, опубликованное на официальной странице одного из подписантов - сенатора Майка Ли.

Там отмечено, что война в Украине продолжается уже второй год, но "нет четкой стратегии по ее завершению". Республиканцы использовали пророссийские нарративы и назвали помощь Украине "неограниченной" и заявили, что она должна быть прекращена, поскольку "чревата эскалацией" и "может привести к прямому конфликту между США и Россией".

Авторы письма также обвинили администрацию Байдена в том, что она "настроена на продолжительный конфликт" и что нынешняя стратегия санкций против России и выделение помощи Украине только затягивают войну. Они призывали к четкой дипломатической стратегии, направленной на ее скорейшее завершение.

Кроме того, республиканцы назвали передачу систем HIMARS и танков Abrams Украине "провокацией" и заявили, что передача разведывательной информации осложняет попытки отрицать аргументы РФ о "соучастии" США в войне в Украине.

Авторы письма закончили заявлением, что будут категорически против каких-либо будущих пакетов помощи, если они не будут связаны с четкой дипломатической стратегией.

Напомним, 19 апреля США объявили о предоставлении Украине нового вооружения в рамках очередного пакета военной помощи.

А предварительный пакет военной помощи Украине США анонсировали 4 апреля . В него вошло вооружение стоимостью около 2,6 млрд. долларов.

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