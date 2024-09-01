Ультраліві у Франції ініціюють імпічмент Макрона: у чому причина

Парламентської фракції партії "Нескорена Франція" ухвалила рішення про ініціювання імпічменту через відмову Макрона призначати прем'єр-міністром кандидатку від блоку лівих партій Люсі Касте.

Ультраліві звинуватили Макрона у нібито зловживанні владою.

"Постанова про початок процедури імпічменту Президента Республіки, відповідно до статті 68 Конституції, сьогодні була надіслана депутатам для підписання. Макрон відмовляється підкорятися народному голосуванню, тому ми повинні його усунути", - написала Пано.

Макрон визначився з прем'єром

При цьому французьке видання Le Figaro повідомляє, що президент Франції Еммануель Макрон, ймовірно, визначився з кандидатурою нового очільника уряду.

У мережі вже кілька днів повідомляють, що новим прем'єром може стати Бернар Казньов. За даними Le Figaro, у понеділок, 2 вересня, Макрон прийме Казньова у Єлисейському палаці.

Бернар Казньов є колишнім членом Соціалістичної партії, у червні він оголосив себе опозиціонером до нового об'єднаного лівого альянсу. Казньов з грудня 2016 до травня 2017 року вже обіймав посаду прем’єр-міністра за президента Франсуа Олланда.