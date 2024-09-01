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Ультралевые во Франции инициируют импичмент Макрона: в чем причина

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Ультралевая партия "Непокоренная Франция" инициирует процедуру импичмента президента Эммануэля Макрона. Такое решение было принято из-за назначения нового премьер-министра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Непокоренная Франция" Матильду Пано в X (Twitter).

Парламентская фракция партии "Непокоренная Франция" приняла решение об инициировании импичмента из-за отказа Макрона назначать премьер-министром кандидата от блока левых партий Люси Касте.

Ультралевые обвинили Макрона в якобы злоупотреблении властью.

"Постановление о начале процедуры импичмента Президента Республики, согласно статье 68 Конституции, сегодня было направлено депутатам для подписания. Макрон отказывается подчиняться народному голосованию, поэтому мы должны его устранить", - написала Пано.

Макрон определился с премьером

При этом французское издание Le Figaro сообщает, что президент Франции Эммануэль Макрон, вероятно, определился с кандидатурой нового главы правительства.

В сети уже несколько дней сообщают, что новым премьером может стать Бернар Казнев. По данным Le Figaro, в понедельник, 2 сентября, Макрон примет Казнева в Елисейском дворце.

Бернар Казнев является бывшим членом Социалистической партии, в июне он объявил себя оппозиционером к новому объединенному левому альянсу. Казнев с декабря 2016 по май 2017 года уже занимал должность премьер-министра при президенте Франсуа Олланде.

 

 

Что этому предшествовало

Напомним, 30 июня и 7 июля во Франции состоялись два тура досрочных парламентских выборов после того, как после по решению Эмманюэля Макрона распустили Национальное собрание.

Через полтора месяца после выборов и отставки правительства Габриэля Атталя Макрон не назначил нового премьера. Ультралевые требуют назначения их кандидата - Люси Касте.

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ФранцияЭммануэль Макрон