Ультиматумы Путина и заявление Токаева: новости за 10 января

США и Россия провели переговоры по так называемым "гарантиям безопасности", президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о протестах, ВОЗ видит конец пандемии COVID. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 10 января - в материале РБК-Украина.

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Ультиматумы Путина. Чем закончились переговоры США и России по "гарантиям безопасности"

Представители США и России в понедельник, 10 января, провели переговоры в Женеве по так называемым "гарантиям безопасности", предложенным российской стороной. Переговоры длились почти 8 часов.

Власти России требуют железобетонные гарантии от Соединенных Штатов, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. При этом в МИД России подчеркнули, что это вопрос национальной безопасности страны. Подробнее о переговорах - в материале РБК-Украина

Токаев назвал протесты в Казахстане попыткой госпереворота: заявление

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке государственного переворота в стране. Так он объяснил протесты в Казахстане. По его словам, "агрессия" охватила одновременно 11 регионов, но основной удар был направлен против Алматы. "Цель бандформирования - подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти. Речь идет о попытке государственного переворота", - заявил Токаев.

О протестах также высказался Путин. По его словам, в стране использовались майданные технологии.

Спланировал теракты в Одессе. СБУ задержала агента спецслужб России

Правоохранители разоблачили и задержали агента российской военной разведки. Задержанный спланировал серию терактов в Одесской области.

Задержанный агент должен был расшатывать общественно-политическую ситуацию в Одесской области путем диверсий и терактов. Агента задержали, когда он вербовал исполнителя для будущего теракта: поджога военной техники.

На Донбассе двое военных подорвались на мине

В результате подрыва на мине на Донбассе погибли двое украинских военных. Сообщается, что в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, несовместимые с жизнью.

Кроме того, российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону Песков. Они дважды обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Во всех iPhone обнаружена неустранимая уязвимость

На всех айфонах обнаружили новую уязвимость. Она маскируется под экран выключения и крадет данные с камеры.

Уязвимость NoReboot имитирует экран выключения - пользователю кажется, что его смартфон отключился, но на самом деле он продолжает работать, предоставляя злоумышленникам доступ к данным на iPhone, к микрофону и камере и устройства без ведома пользователя.

Звезда советского кино Леонид Куравлев в реанимации

Знаменитый советский киноактер Леонид Куравлев был экстренно госпитализирован. У 85-летнего артиста тяжелое состояние.

Леониду Куравлеву стало плохо на Рождество – 6 декабря. У него начались проблемы с дыханием и родные вызвали медиков. Уже в больнице ему сделали тест на коронавирус, который показал положительный результат. Врачи оценивают состояние Куравлева как тяжелое, актер на данный момент находится в реанимации. Легкие сильно поражены и артисту дают кислород.

Золотой глобус 2022: все победители, рекорды и сенсации престижной премии

В Лос-Анджелесе были объявлены победители теле и кинопремии Золотой Глобус. Престижный приз получили топовые актеры, актрисы, режиссеры, продюсеры композиторы и другие причастные к производству фильмов и сериалов.

В этот раз 79-церемония прошла не только без красной дорожки, но и без прямого эфира, а актер О ен-су из уже культовой "Игры в кальмара" стал первым корейским актером, одержавшим победу на "Глобусе". Главные призы и сенсации - в материале Styler.

Украину на несколько дней скует серьезными морозами

Погода в Украине на Старый новый год принесет сильные морозы, которые продлятся около трех дней, а затем снова придет оттепель. Похолодание, но пока "мягкое" нас ждет уже 11 января.

Что будет с погодой в стране - читайте в материале Styler.