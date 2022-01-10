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Не все маски являются средством индивидуальной защиты: в Минздраве обратились к украинцам

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Киев, Понедельник 10 января 2022 11:18
Не все маски являются средством индивидуальной защиты: в Минздраве обратились к украинцам Фото: пластиковые прозрачные "маски" не являются средством индивидуальной защиты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Минздраве заявили, что не все маски являются средством индивидуальной защиты. К ним не относятся пластиковые прозрачные "маски".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Как сообщается, о пластиковых прозрачных "масках" не упоминается ни в одном документе, регулирующем противоэпидемические правила.

"Долгое время работники сферы обслуживания, кафе, ресторанов, гостиниц используют так называемые пластиковые прозрачные защитные маски. На самом деле ничего общего со средством индивидуальной защиты такие предметы не имеют", - говорится в сообщении.

Необходимо использовать защитные медицинские маски или респираторы, которые полностью закрывают нос и рот, отметили в Минздраве.

"Фактически, люди, которые используют такие пластиковые "маски", не имеют никакого эффективного средства индивидуальной защиты. Это связано с тем, что такие средства не плотно прилегают к лицу, а, соответственно, не защищают от инфицирования других и не защищают от заражения того, кто носит такие "маски", - отметили в министерстве.

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Министерство здравоохранения Украины
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