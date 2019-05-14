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Ультиматум Зеленского повлиял на позицию БПП по инаугурации, - источники

Новости » Политика    14.05.2019 - 11:21
Ультиматум Зеленского повлиял на позицию БПП по инаугурации, - источники
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский своим заявлением заставил БПП изменить позицию по дате инаугурации

Ультимативное видео избранного президента Владимира Зеленского, в котором он обвинил нардепов в затягивании даты инаугурации, заставило фракцию "Блока Петра Порошенко" пересмотреть свою позицию. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Пост сдал, пост принял: как у Порошенко готовятся к передаче власти Зеленскому".

Отметим, непублично в руководстве БПП признают, что ультимативное видео Зеленского заставило многих в президентской фракции пересмотреть свою позицию.

"До этого видео, по крайней мере, руководящие лица президентской фракции БПП собирались поддерживать предложенную Зеленским дату инаугурации - 19 мая. Сейчас, после этого наезда, многие во фракции считают, что Зеленского нужно поставить на место. Ведь теперь все будет выглядеть так, что, голосуя за 19 мая, мы испугались и пошли у него на поводу. Поэтому есть идея вообще назначить на 18 мая либо же на 20 мая", - сообщил источник в руководстве фракции.

Однако 13 мая на заседании БПП не все депутаты поддержали назначение инаугурации на 18 мая. В частности, Рефат Чубаров отметил, что 18 мая - День депортации крымских татар. Поэтому во фракции заговорили о еще одной возможной дате - 17 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что заседание комитета по вопросам регламента Верховной рады Украины по дате инаугурации Зеленского пройдет 15 мая в 15:00.

На сегодня в парламенте зарегистрировано несколько постановлений о дате инаугурации, в том числе на 19, 20 мая и 1 июня.

В Раде назвали дату рассмотрения постановлений об инаугурации Зеленского
Новости Украины Владимир ЗеленскийинаугурацияБлок Петра Порошенко
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