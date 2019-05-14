ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ультиматум Зеленського вплинув на позицію БПП щодо інавгурації, - джерела

Новини » Політика    14.05.2019 - 11:21
Ультиматум Зеленського вплинув на позицію БПП щодо інавгурації, - джерела
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський своєю заявою змусив БПП змінити позицію щодо дати інавгурації

Ультимативне відео обраного президента Володимира Зеленського, в якому він звинуватив нардепів у затягуванні дати інавгурації, змусило фракцію "Блоку Петра Порошенка" переглянути свою позицію. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Пост здав, пост прийняв: як у Порошенка готуються до передачі влади Зеленському".

Зазначимо, непублічно в керівництві БПП визнають, що ультимативне відео Зеленського змусило багатьох в президентській фракції переглянути свою позицію.

"До цього відео, принаймні, керівні особи президентської фракції БПП збиралися підтримувати запропоновану Зеленським дату інавгурації - 19 травня. Зараз, після цього наїзду, багато хто у фракції вважають, що Зеленського потрібно поставити на місце. Адже тепер все буде виглядати так, що, голосуючи за 19 травня, ми злякалися і пішли у нього на поводу. Тому є ідея взагалі призначити на 18 травня або ж на 20 травня", - повідомило джерело в керівництві фракції.

Проте 13 травня на засіданні БПП не всі депутати підтримали призначення інавгурації на 18 травня. Зокрема, Рефат Чубаров зазначив, що 18 травня - День депортації кримських татар. Тому у фракції заговорили про ще одну можливу дату - 17 травня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що засідання комітету з питань регламенту Верховної ради України щодо дати інавгурації Зеленського пройде 15 травня о 15:00.

На сьогодні в парламенті зареєстровано кілька постанов про дату інавгурації, в тому числі на 19, 20 травня та 1 червня.

У Раді назвали дату розгляду постанов про інавгурацію Зеленського
Новини України Володимир ЗеленськийинаугурацияБлок Петра Порошенка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся