Ультиматум Зеленського вплинув на позицію БПП щодо інавгурації, - джерела

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський своєю заявою змусив БПП змінити позицію щодо дати інавгурації

Ультимативне відео обраного президента Володимира Зеленського, в якому він звинуватив нардепів у затягуванні дати інавгурації, змусило фракцію "Блоку Петра Порошенка" переглянути свою позицію. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Пост здав, пост прийняв: як у Порошенка готуються до передачі влади Зеленському".

Зазначимо, непублічно в керівництві БПП визнають, що ультимативне відео Зеленського змусило багатьох в президентській фракції переглянути свою позицію.

"До цього відео, принаймні, керівні особи президентської фракції БПП збиралися підтримувати запропоновану Зеленським дату інавгурації - 19 травня. Зараз, після цього наїзду, багато хто у фракції вважають, що Зеленського потрібно поставити на місце. Адже тепер все буде виглядати так, що, голосуючи за 19 травня, ми злякалися і пішли у нього на поводу. Тому є ідея взагалі призначити на 18 травня або ж на 20 травня", - повідомило джерело в керівництві фракції.

Проте 13 травня на засіданні БПП не всі депутати підтримали призначення інавгурації на 18 травня. Зокрема, Рефат Чубаров зазначив, що 18 травня - День депортації кримських татар. Тому у фракції заговорили про ще одну можливу дату - 17 травня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що засідання комітету з питань регламенту Верховної ради України щодо дати інавгурації Зеленського пройде 15 травня о 15:00.

На сьогодні в парламенті зареєстровано кілька постанов про дату інавгурації, в тому числі на 19, 20 травня та 1 червня.