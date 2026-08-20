Ультиматум від хакерів: у мережу злили нові кадри GTA 6 та висунули вимоги

Що вимагають хакери?

Угруповання CyberLeek опублікувало на платформі X заяву, в якій зобов'язується оприлюднити весь архів злитого геймплею, якщо Rockstar Games не виконає умову щодо "виправлення завданої шкоди" та вибачення перед спільнотою.

Маніфест хакерів містить три основні вимоги:

заборона на продаж цифрових передзамовлень;

відмова від заблокованого на дисках вмісту під виглядом платних DLC;

збереження та повноцінна підтримка одиночного контенту.

Окрім цього, CyberLeek запустила збір коштів у криптовалюті, який, за їхніми словами, спрямований на фінансування "секретного проєкту".

Отримані ресурси хакери планують використати для побудови захисної інфраструктури від майбутніх юридичних та кібератак з боку корпорацій.

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"Видавці продають ліцензії й називають це "придбанням". Вони випускають незавершені ігри й називають це "постійним оновленням". Вони блокують доступ до контенту на дисках і називають це "додатковим контентом" (DLC).

Вони припиняють підтримку ігор, але гроші залишають собі. З кожним роком геймери отримують дедалі менше за свої гроші", - зазначають у своєму маніфесті хакери.

Реакція спільноти та правозахисників

Відеоматеріали, де головний герой Джейсон GTA 6 грає у баскетбол та бере участь у вуличних бійках, визнані автентичними.

Rockstar Games одразу почала масово блокувати ролики за допомогою скарг щодо порушення авторських прав (DMCA).

Водночас популярний громадський рух Stop Killing Games, який бореться проти відключення серверів куплених ігор, публічно відмежувався від дій CyberLeek.

Представники руху назвали дії хакерів деструктивними, зазначивши, що шантаж і витоки лише шкодять репутації ігрової спільноти, заважаючи легальній боротьбі за права споживачів.