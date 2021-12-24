Ультиматум Путина: как украинцы относятся к его выполнению

Считают, что принятие такого требования усилит безопасность Украины, потому что ослабит агрессивность Путина в отношении Украины, 29,7% опрошенных. Еще 31,1% респондентов не определились со своим мнением.

По данным опроса, подавляющее большинство респондентов в случае проведения референдума поддержало бы и вступление Украины в ЕС, и в НАТО.

В случае референдума по вступлению в ЕС 67,1% среди всех респондентов проголосовали бы "за", 21,6% - "против". Остальные респонденты не голосовали бы или не определились с выбором. Таким образом, среди тех, кто принял бы участие в референдуме, 75,7% поддержали бы вступление в ЕС.

В случае референдума по вступлению в НАТО 59,2% среди всех респондентов проголосовали бы "за", 28,1% - "против". Таким образом, среди тех, кто принял бы участие в референдуме, 67,8% поддержали бы вступление в НАТО.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 13-16 декабря 2021 года среди 1203 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод - телефонные интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2%.