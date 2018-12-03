Улицы Киева чистят от снега круглосуточно, - КГГА

Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)

"Киевавтодор" ночью продолжал работы по уборке и вывозу снега

Предприятия коммунальной корпорации "Киевавтодор" ночью продолжали работы по уборке и вывозу снега со столичных улиц и дорог. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По данным пресс-службы, на рассвете были обработаны противогололедными материалами мосты, путепроводы и улицы со сложными условиями движения.

В КГГА отметили, что существенную помощь во время преодоления последствий снегопада получили столичные дорожники от патрульной полиции, которая сопровождала колонны снегоуборочной техники и помогала в эвакуации автомобильного транспорта, который мешал работе по уборке снега.

"Киевавтодор" сообщил, что совместная работа с подразделениями патрульной полиции будет продолжена, и просит владельцев не оставлять автомобили в непредусмотренных для этого местах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.