ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Улицы Киева чистят от снега круглосуточно, - КГГА

Новости » Общество    03.12.2018 - 13:20
Улицы Киева чистят от снега круглосуточно, - КГГА
Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)

"Киевавтодор" ночью продолжал работы по уборке и вывозу снега

Предприятия коммунальной корпорации "Киевавтодор" ночью продолжали работы по уборке и вывозу снега со столичных улиц и дорог. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА). 

По данным пресс-службы, на рассвете были обработаны противогололедными материалами мосты, путепроводы и улицы со сложными условиями движения.

В КГГА отметили, что существенную помощь во время преодоления последствий снегопада получили столичные дорожники от патрульной полиции, которая сопровождала колонны снегоуборочной техники и помогала в эвакуации автомобильного транспорта, который мешал работе по уборке снега.

"Киевавтодор" сообщил, что совместная работа с подразделениями патрульной полиции будет продолжена, и просит владельцев не оставлять автомобили в непредусмотренных для этого местах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Синоптики предупреждают о тумане в Киеве Полиция задержала причастных к обвалу спортарены в школе Киевской области
Новости Украины КиевКГГА
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь