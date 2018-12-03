Вулиці Києва чистять від снігу цілодобово, - КМДА

Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

"Київавтодор" вночі продовжував роботи з прибирання та вивезення снігу

Підприємства комунальної корпорації "Київавтодор" вночі продовжували роботи з прибирання та вивезення снігу зі столичних вулиць та доріг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За даними прес-служби, на світанку були оброблені протиожеледними матеріалами мости, шляхопроводи та вулиці зі складними умовами руху.

У КМДА зазначили, що суттєву допомогу під час подолання наслідків снігопаду отримали столичні дорожники від патрульної поліції, яка супроводжувала колони снігоприбиральної техніки та допомагала в евакуації автомобільного транспорту, який заважав роботі з прибирання снігу.

"Київавтодор" поінформував, що спільна робота з підрозділами патрульної поліції буде продовжена, та просить власників не залишати автомобілі у непередбачених для цього місцях, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки.