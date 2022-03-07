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Улицу Русскую в Праге "переименовали" в послание военному кораблю

Новина українською →
Понедельник 07 марта 2022 00:54
Улицу Русскую в Праге "переименовали" в послание военному кораблю Табличка с новым названием улицы в Праге (Фото: vinegret.cz)
Автор: Константин Широкун

Жители Праги заклеили все таблички с названием улицы Русской. Поверх них они разместили фразу-послание русскому кораблю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vinegret.

Жители Праги выразили свой протест против российского военного вторжения в Украину. Неизвестные активисты «переименовали» улицу Ruská в районе Вршовице, дописав к ней несколько слов, чтобы получилось знаменитое послание украинских пограничников русскому военному кораблю.

Сами навигационные таблички никто не менял – активисты просто наклеили на них наклейки, выполненные тем же цветом и шрифтом, что и оригинал. Обновлению подверглись все таблички с названием данной улицы в районе. Ранее в Праге таблички с названием улицы Moskevská заклеили флагом Украины.

Помимо активистов, поддержку Украине через городскую навигационную систему выразило и Транспортное предприятие Праги. Оно оформило информационные табло на автобусных и трамвайных остановках, названия которых связаны с Украиной, в цветах украинского флага.

Мы также писали о том, что под Николаевом российские военные бросили технику среди поля и убежали. Предполагается, что технику оставила десантная бригада.

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