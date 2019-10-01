Уличные камеры помогли раскрыть 5 тыс. преступлений

Иллюстративное фото (kievcity.gov.ua)

При помощи камер смогли раскрыть вооруженное нападение на инкассаторов в Житомире

Уличные камеры, которые размещены по всей территории Украины, помогли раскрыть почти пять тысяч преступлений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

По словам начальник полиции Киева Андрея Крищенко, в течение года произошло объединение полицейских систем Киева, Киевской области, Одессы, Львова, Днепра и Кропивницкого.

"Этот шаг одновременно решил несколько важных вопросов как в оперативности обмена информацией, так и в раскрытии преступлений. Информация, полученная с камер, помогла в раскрытии почти пять тысяч преступлений, в том числе и дерзкого избиения парня на Контрактовые площади и вооруженного нападения на инкассаторов в Житомире", - отметил он.

Также он отметил, что система видеонаблюдения - инструмент, который дал возможность создать комфортные условия безопасности в Киеве.

"В настоящее время система видеонаблюдения - это очень мощный инструмент или даже оружие, которое получила полиция и которая дала возможность создавать комфортные условия безопасности и жизнедеятельности в городе Киеве", - заявил Крищенко.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 9 сентября в Житомире совершили нападение на инкассаторов. Водитель и пассажир-хранитель (по предварительным данным - работник полиции) получили тяжелые телесные повреждения. Позже в Житомирской и Киевской областях объявили план "Перехват" из-за нападение на инкассаторский автомобиль.