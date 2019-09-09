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В Житомирской и Киевской областях объявили план "Перехват" за нападение на инкассаторов

Новости » Происшествия    09.09.2019 - 11:45
В Житомирской и Киевской областях объявили план "Перехват" за нападение на инкассаторов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция ищет Daewoo Lanos зеленого цвета без номеров

В Житомирской и Киевской областях объявили план "Перехват" за нападение на инкассаторский автомобиль. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Вартові. Еспресо".

В Житомире 9 сентября было совершено нападение на инкассаторов. После нападения неизвестные скрылись с места происшествия на автомобиле Daewoo Lanos зеленого цвета без номерных знаков. Водитель и пассажир-хранитель (по предварительным данным - работник полиции) получили тяжелые телесные повреждения.

Сообщается, что трое мужчин завладели во время нападения пистолетом Макарова. Однако, не известно, завладели ли они деньгами.

План "Перехват" введен в Киеве, и в Киевской области, а также в Житомире и Житомирской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве водитель устроил стрельбу, в результате инцидента был ранен мужчина. Пострадавшего доставили в больницу, а для задержания подозреваемого объявляли план "Перехват".

Также РБК-Украина сообщало ранее, что во Львове нетрезвый мужчина на улице угрожал прохожим пистолетом. Неизвестный угрожал убийством мужчине, его жене и ребенку, наставляя на них пистолет. После этого мужчина зашел в клуб, где его позже задержали полицейские роты тактико-оперативного реагирования и патрульные.

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