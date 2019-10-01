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Вуличні камери допомогли розкрити 5 тис. злочинів

Новини » Суспільство    01.10.2019 - 17:22
Вуличні камери допомогли розкрити 5 тис. злочинів
Ілюстративне фото (kievcity.gov.ua)

За допомогою камер змогли розкрити збройний напад на інкасаторів у Житомирі

Вуличні камери, які розміщені по всій території України, допомогли розкрити майже п'ять тисяч злочинів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України в Facebook.

За словами начальник поліції Києва Андрія Крищенко, протягом року відбулося об'єднання поліцейських систем Києва, Київської області, Одеси, Львова, Дніпра та Кропивницького.

"Цей крок одночасно вирішив кілька важливих питань як в оперативності обміну інформацією, так і в розкритті злочинів. Інформація, отримана з камер, допомогла у розкритті майже п'ять тисяч злочинів, у тому числі і зухвалого побиття хлопця на Контрактові площі і збройного нападу на інкасаторів у Житомирі", - зазначив він.

Також він зазначив, що система відеоспостереження - інструмент, який дав можливість створити комфортні умови безпеки в Києві.

"В даний час система відеоспостереження - це дуже потужний інструмент або навіть зброю, яка отримала поліція і яка дала можливість створювати комфортні умови безпеки та життєдіяльності у місті Києві", - заявив Крищенко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 9 вересня в Житомирі вчинили напад на інкасаторів. Водій і пасажир-зберігач (за попередніми даними - працівник поліції) отримали тяжкі тілесні ушкодження. Пізніше в Житомирській і Київській областях оголосили план "Перехоплення" через напад на інкасаторський автомобіль.

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