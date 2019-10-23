Уличенный в скандальной переписке нардеп тоже пройдет полиграф

Уличенный в скандальной переписке нардеп от "Слуги народа" Вячеслав Медяник тоже готов пройти проверку на детекторе лжи. Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, по инциденту с Медяником фракция решила провести свое внутреннее расследование.

"Кстати, господин Медяник вчера на встрече подтвердил готовность пойти на полиграфе по своему вопросу. Не по законам этим (скандальным законам на финансовом комитете, - ред.), а по своему вопросу… Короче полиграф-флешмоб", - добавил Арахамия.

Отметим, речь идет об обнародованной в СМИ переписке Медяника, который в Раде обсуждал возможность "решения вопросов" с прокурорами. В частности, он утверждал, что обсудит "вопросы по сахару" с замглавы ГПУ Виктором Трепаком. Впоследствии Трепак опроверг слухи о связях с Медяником.

Напомним, ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что ГПУ проводит проверку в отношении Медяника.

Сегодня Арахамия также заявил, что официальное тестирование на полиграфе для нардепов "Слуги народа" должны подготовить за неделю.