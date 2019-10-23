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Арахамия: официальное тестирование на полиграфе для нардепов "СН" должны подготовить за неделю

Новости » Политика    23.10.2019 - 16:37
Арахамия: официальное тестирование на полиграфе для нардепов "СН" должны подготовить за неделю
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Арахамия отметил, что прохождение тестирования является добровольным для нардепов

Официальное тестирование с помощью полиграфа для народных депутатов фракции "Слуга народа" должны подготовить за одну неделю. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

Отвечая на вопрос журналивстов, нардеп подтвердил, что официальное тестирование для депутатов должны подготовить.

"Я думаю, что за неделю мы должны справиться", - подчеркнул Арахамия.

Также глава фракции отметил, что прохождение тестирования является добровольным для народных депутатов.

"Мы сейчас единым фронтом идем, чтобы показать обществу нашу открытую позицию. Вы же понимаете, что у нас нет обязательства проходить полиграф. Это исключительно наша инициатива. Подчеркиваю, что это исключительно добровольная процедура. Никто и никого не может заставить пойти на полиграф. Если будут отказываться - это их право", - добавил он.

Напомним, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский потребовал от всех членов финкомитета Верховной рады пройти детектор лжи. Таким образом, он отреагировал на скандал, связанный с тем, что в СМИ появилась информация о взятках членам финансового комитета Верховной рады, которые представляют "Слугу народа".

Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что нардеп Александр Кучера сегодня прошел проверку на полиграфе по собственной инициативе.

Глава фракции Давид Арахамия и заместитель главы финансового комитета Александр Дубинский пройдут проверку на детекторе лжи уже сегодня в 20:00.

Все члены финкомитета от фракции "СН" готовы пройти полиграф Один из нардепов "Слуги народа" прошел проверку на полиграфе
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