Викритий на скандальній переписці нардеп теж пройде поліграф

Фото: В'ячеслав Медяник (facebook.com/вячеслав медяник)

В'ячеслав Медяник погодився на перевірку на детекторі брехні

Викритий на скандальній переписці нардеп від "Слуги народу" В'ячеслав Медяник теж готовий пройти перевірку на детекторі брехні. Про це заявив глава фракції Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, щодо інциденту з Медяником фракція вирішила провести своє внутрішнє розслідування.

"До речі, пан Медяник вчора на зустрічі підтвердив готовність піти на поліграфі по своєму питанню. Не за законами цими (скандальним законами на фінансовому комітеті, - ред.), а по своєму питанню... Коротше поліграф-флешмоб", - додав Арахамія.

Відзначимо, що мова йде про оприлюднену в ЗМІ переписку Медяника, який в Раді обговорював можливість "вирішення питань" з прокурорами. Зокрема, він стверджував, що обговорить "питання по цукру" з заступником глави ГПУ Віктором Трепаком. Згодом Тріпак спростував чутки про зв'язки з Медяником.

Нагадаємо, раніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що ГПУ проводить перевірку щодо Медяника.

Сьогодні Арахамія також заявив, що офіційне тестування на поліграфі для нардепів "Слуги народу" повинні підготувати за тиждень.