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Уламок збитого ворожого дрона пошкодив дві будівлі в Києві

Фото: у Києві уламок збитого "Шахеда" пошкодив будівлі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві уламок від збитого українською системою протиповітряної оборони рано-вранці 14 грудня ворожого дрону типу Shahed пошкодив дві адміністративні будівлі в Шевченківському районі столиці.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"В районі столиці силами ППО збито 10 "Шахедів". За попередньої інформацією уламок від дрону пошкодив дві адмінбудівлі в Шевченківському районі", - йдеться у повідомленні.

Інформація про можливі жертви уточнюється, додали у КМВА.

Також киян та гостей столиці закликають залишатися в укриттях, оскільки повітряна тривога продовжується.

Раніше голова Київської ОВА Олексій Кулеба заявив, що більшість іранських дронів були збиті ППО в області. Мер столиці Віталій Кличко зазначив, що над Києвом та областю загалом збили 10 "шахедів" противника.

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