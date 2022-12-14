RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обломок сбитого вражеского дрона повредил два здания в Киеве

Фото: в Киеве обломок сбитого "Шахеда" повредил здания (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве обломок от сбитого украинской системой противовоздушной обороны рано утром 14 декабря вражеского дрона типа Shahed повредил два административных здания в Шевченковском районе столицы.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу Киевской городской военной администрации (КГВА).

"В районе столицы силами ПВО сбито 10 "Шахедов". По предварительной информации, обломок от дрона повредил два админздания в Шевченковском районе", - говорится в сообщении.

Информация о возможных жертвах уточняется, добавили в КГВА.

Также киевлян и гостей столицы призывают оставаться в укрытиях, так как воздушная тревога продолжается.

Ранее глава Киевской ОВА Алексей Кулеба заявил, что большинство иранских дронов были сбиты ПВО в области. Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что над Киевом и областью в общей сложности сбили 10 "шахедов" противника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиеввибухиВойна России против Украины