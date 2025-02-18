Уламки збитого "Шахеда" пошкодили будинки та авто в Черкаській області (фото)
Російська армія в ніч на вівторок, 18 лютого, дронами атакувала територію України. Пошкодження зафіксовано у Черкаській області.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram.
Він зауважив, що нічна тривога в регіоні тривала майже шість годин. А сили ППО збили в межах області 26 російських дронів.
За попередніми даними, минулось без травмованих.
"Однак збитий "Шахед" накоїв лиха в Черкаському районі. За попередніми даними, уламками пошкоджено чотири будинки, гараж. Там повибивало вікна, подекуди понівечило дахи. Також зачепило автомобіль," - написав Табурець.
Нічна атака "Шахедів"
Вчора ввечері у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу на тлі загрози атаки уданих дронів росіян.
Через загрозу дронів сигнал тривоги оголошували у Києві, а згодом стало відомо про роботу ППО в Києві, зокрема на півночі міста. Пізніше влада уточнила, що у Святошинському районі Києва було зафіксоване падіння уламків БПЛА противника. Мер Віталій Кличко поінформував, що було загоряння на території промислового підприємства, а також палали автівки в дворі житлового будинку поруч.
За даними КМВА, у Києві обійшлося без постраждалих, уламки дрона противника впали в нежитловій зоні, й було зафіксовано пожежу в складському приміщенні.
Також цієї ночі у місті Долинська Кіровоградської області російський дрон влучив у багатоповерхівку. В результаті ударі постраждали три людини, серед яких є діти.
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