Уламки впали на будинок у Печерському районі Києва: є поранений

Атака на Київ 22 жовтня

Починаючи з п'ятої ранку ворог масовано атакує столицю дронами. Наслідки вже фіксуються щонайменше у чотирьох районах - Дніпровському, Дарницькому та Деснянському та Печерському. Всюди люди викликали медиків.

За останніми даними, кількість загиблих у столиці внаслідок сьогоднішньої атаки зросла до двох.

Детальніше про перші наслідки ранкової атаки по Києву, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що рятувальники своєю чергою показали фото наслідків ворожої атаки на столицю.

Атака на Україну

Варто зазначити, що окрім Києва, окупанти також атакували й Запоріжжя. Там більше десяти людей постраждали після нічної атаки РФ.

Рятувальники провели евакуацію мешканців із зон небезпеки. А в ОВА повідомили, що через нічну ворожу атаку без електропостачання залишились майже 2 тисячі людей.

Атакували окупанти також й Ізмаїл Одеської області. Внаслідок обстрілу відомо про пошкодження енергетичної та портової інфраструктури.