Уламки впали на будинок у Печерському районі Києва: є поранений

У Печерському районі Києва уламки впали на житловий будинок. Внаслідок падіння сталося загоряння та часткове руйнування триповерхівки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка.
"У Печерському районі, де уламки впали на дах триповерхового житлового будинку, сталося загоряння та часткове руйнування 3 та 2 поверхів", - пояснив Кличко.
За його словами, наразі медики госпіталізували одного постраждалого.
Починаючи з п'ятої ранку ворог масовано атакує столицю дронами. Наслідки вже фіксуються щонайменше у чотирьох районах - Дніпровському, Дарницькому та Деснянському та Печерському. Всюди люди викликали медиків.
За останніми даними, кількість загиблих у столиці внаслідок сьогоднішньої атаки зросла до двох.
Детальніше про перші наслідки ранкової атаки по Києву, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що рятувальники своєю чергою показали фото наслідків ворожої атаки на столицю.
Варто зазначити, що окрім Києва, окупанти також атакували й Запоріжжя. Там більше десяти людей постраждали після нічної атаки РФ.
Рятувальники провели евакуацію мешканців із зон небезпеки. А в ОВА повідомили, що через нічну ворожу атаку без електропостачання залишились майже 2 тисячі людей.
Атакували окупанти також й Ізмаїл Одеської області. Внаслідок обстрілу відомо про пошкодження енергетичної та портової інфраструктури.