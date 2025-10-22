UA

Уламки впали на будинок у Печерському районі Києва: є поранений

Фото: росіяни обстріляли Київ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Печерському районі Києва уламки впали на житловий будинок. Внаслідок падіння сталося загоряння та часткове руйнування триповерхівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка.

"У Печерському районі, де уламки впали на дах триповерхового житлового будинку, сталося загоряння та часткове руйнування 3 та 2 поверхів", - пояснив Кличко.

За його словами, наразі медики госпіталізували одного постраждалого.

Атака на Київ 22 жовтня

Починаючи з п'ятої ранку ворог масовано атакує столицю дронами. Наслідки вже фіксуються щонайменше у чотирьох районах - Дніпровському, Дарницькому та Деснянському та Печерському. Всюди люди викликали медиків.

За останніми даними, кількість загиблих у столиці внаслідок сьогоднішньої атаки зросла до двох.

Детальніше про перші наслідки ранкової атаки по Києву, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що рятувальники своєю чергою показали фото наслідків ворожої атаки на столицю.

Атака на Україну

Варто зазначити, що окрім Києва, окупанти також атакували й Запоріжжя. Там більше десяти людей постраждали після нічної атаки РФ.

Рятувальники провели евакуацію мешканців із зон небезпеки. А в ОВА повідомили, що через нічну ворожу атаку без електропостачання залишились майже 2 тисячі людей.

Атакували окупанти також й Ізмаїл Одеської області. Внаслідок обстрілу відомо про пошкодження енергетичної та портової інфраструктури.

КиївВійна Росії проти України