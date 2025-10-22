Уламки впали на будинок у Печерському районі Києва: є поранений

У Печерському районі Києва уламки впали на житловий будинок. Внаслідок падіння сталося загоряння та часткове руйнування триповерхівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка.

За його словами, наразі медики госпіталізували одного постраждалого.

"У Печерському районі, де уламки впали на дах триповерхового житлового будинку, сталося загоряння та часткове руйнування 3 та 2 поверхів", - пояснив Кличко.

Атака на Київ 22 жовтня

Починаючи з п'ятої ранку ворог масовано атакує столицю дронами. Наслідки вже фіксуються щонайменше у чотирьох районах - Дніпровському, Дарницькому та Деснянському та Печерському. Всюди люди викликали медиків.

За останніми даними, кількість загиблих у столиці внаслідок сьогоднішньої атаки зросла до двох.

Детальніше про перші наслідки ранкової атаки по Києву, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що рятувальники своєю чергою показали фото наслідків ворожої атаки на столицю.

Атака на Україну

Варто зазначити, що окрім Києва, окупанти також атакували й Запоріжжя. Там більше десяти людей постраждали після нічної атаки РФ.

Рятувальники провели евакуацію мешканців із зон небезпеки. А в ОВА повідомили, що через нічну ворожу атаку без електропостачання залишились майже 2 тисячі людей.

Атакували окупанти також й Ізмаїл Одеської області. Внаслідок обстрілу відомо про пошкодження енергетичної та портової інфраструктури.