Обломки упали на дом в Печерском районе Киева: есть раненый

Киев, Среда 22 октября 2025 08:11
Обломки упали на дом в Печерском районе Киева: есть раненый Фото: россияне обстреляли Киев (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Печерском районе Киева обломки упали на жилой дом. В результате падения произошло возгорание и частичное разрушение трехэтажки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко.

"В Печерском районе, где обломки упали на крышу трехэтажного жилого дома, произошло возгорание и частичное разрушение 3 и 2 этажей", - пояснил Кличко.

По его словам, сейчас медики госпитализировали одного пострадавшего.

Атака на Киев 22 октября

Начиная с пяти утра враг массированно атакует столицу дронами. Последствия уже фиксируются как минимум в четырех районах - Днепровском, Дарницком и Деснянском и Печерском. Всюду люди вызвали медиков.

По последним данным, количество погибших в столице в результате сегодняшней атаки возросло до двух.

Подробнее о первых последствиях утренней атаки по Киеву, можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим, что спасатели в свою очередь показали фото последствий вражеской атаки на столицу.

Атака на Украину

Стоит отметить, что кроме Киева, оккупанты также атаковали и Запорожье. Там более десяти человек пострадали после ночной атаки РФ.

Спасатели провели эвакуацию жителей из зон опасности. А в ОВА сообщили, что из-за ночной вражеской атаки без электроснабжения остались почти 2 тысячи человек.

Атаковали оккупанты также и Измаил Одесской области. В результате обстрела известно о повреждении энергетической и портовой инфраструктуры.

