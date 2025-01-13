Уламки впали на будинки та медзаклад: які наслідки атаки дронів на Київську область

Цього разу у Київській області тривога тривала майже 5 годин, в області працювали сили ППО. Є збиті цілі.

На щастя, постраждалих серед населення немає. Також не допущено влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури.

Однак унаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів було пошкоджено 4 приватні будинки, гуртожиток та медичний заклад. Пошкодження незначні: в будівлях вибиті вікна та посічені фасади. Також пошкоджено 3 автомобілі та авто екстреної медичної допомоги.

Обстріли України

Минулого вечора російські військові знову атакували повітряний простір України дронами-камікадзе типу "Шахед". У багатьох областях оголошено тривогу, працюють сили ППО.

Зокрема, відомо, що у ніч на 13 січня Російська Федерація застосувала проти України 110 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed й дронів-імітаторів. Протиповітряній обороні вдалось знищити 78 з них.