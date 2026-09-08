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Уламки впали на будинки, заблоковані люди: наслідки атаки на Київ

04:22 08.09.2026 Вт
2 хв
Уламки впали одразу на кілька будинків у двох районах міста
aimg Катерина Коваль
Фото: рятувальники ДСНС вже прямують на місця влучань (facebook.com/DSNSKyiv)

Стали відомі перші наслідки російської атаки на Київ, що відбулася у ніч на вівторок, 8 вересня.

РБК-Україна розповідає всі відомі деталі.

За даними КМВА, у Солом'янському районі уламки впали на п'ятиповерховий житловий будинок. На іншій локації цього ж району пошкоджено тришоверховий житловий будинок.

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків пошкоджено автомобіль.

У КМВА закликали мешканців залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Оновлено 4:25

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про виклик медиків у Солом'янський район - бригада вже прямує на місце.

Згодом Кличко повідомив про нові наслідки атаки: у Голосіївському районі спалахнула пожежа на території навчального закладу, а попередньо в житловому будинку заблоковані люди. У Подільському та Дарницькому районах зафіксували загоряння на нежитлових територіях.

Напередодні росіяни завдали дронового удару по Київщині - на Бориспільщині та Фастівщині дрони знищили сім вантажівок і двічі атакували логістичний комплекс, через що рятувальникам довелося повторно гасити пожежі.

Того ж дня під удар потрапив і Запоріжжя - "Шахеди" спалили торговельний центр City Mall разом із товаром, хоча сам заклад закрився ще минулого тижня. Три безпілотники спричинили масштабну пожежу, і рятувальникам довелося ліквідовувати одразу шість осередків займання на площі 700 квадратних метрів.

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