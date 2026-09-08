Обломки упали на дома, заблокированы люди: последствия атаки на Киев

Накануне россияне нанесли дроновый удар по Киевщине - в Бориспольской и Фастовской областях дроны уничтожили семь грузовиков и дважды атаковали логистический комплекс, из-за чего спасателям пришлось повторно тушить пожары.

В тот же день под удар попал и Запорожье – "Шахеды" сожгли торговый центр City Mall вместе с товаром, хотя само заведение закрылось еще на прошлой неделе. Три беспилотника вызвали масштабный пожар, и спасателям пришлось ликвидировать сразу шесть очагов возгорания на площади 700 квадратных метров.