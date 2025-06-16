Уламки дронів, вирва та поранені: які наслідки нічної атаки РФ на Київ

Так, один російський ударний дрон впав посеред приватного сектору на Русанівських садах у Дніпровському районі. На місці падіння утворилася велика вирва, втім, вдалося уникнути значних руйнувань і жертв.

Крім того, у Дарницькому районі зафіксовано пошкодження торгівельних павільйонів. Ткаченко підкреслив, що ці об'єкти не мають жодного відношення до військової інфраструктури.

Також у кількох районах Києва виявлено уламки збитих ворожих дронів, зокрема у Дніпровському. На місцях уже відпрацювали аварійні та вибухотехнічні служби.

"Станом на ранок відомо про одного постраждалого. Молодий хлопець 2004 року народження у тяжкому стані госпіталізований в одну зі столичних лікарень. Наші медики найкращі і зроблять все можливе, щоб врятувати юнака", - написав Ткаченко.

Мер Києва Віталій Кличко додав, що внаслідок нічної атаки у столиці постраждали двоє людей: один із них залишається в лікарні, а жінка, яку також госпіталізували вночі, нині проходить амбулаторне лікування.