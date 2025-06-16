Обломки дронов, воронка и раненые: каковы последствия ночной атаки РФ на Киев

Так, один российский ударный дрон упал посреди частного сектора на Русановских садах в Днепровском районе. На месте падения образовалась большая воронка, впрочем, удалось избежать значительных разрушений и жертв.

Кроме того, в Дарницком районе зафиксировано повреждение торговых павильонов. Ткаченко подчеркнул, что эти объекты не имеют никакого отношения к военной инфраструктуре.

Также в нескольких районах Киева обнаружены обломки сбитых вражеских дронов, в частности в Днепровском. На местах уже отработали аварийные и взрывотехнические службы.

"По состоянию на утро известно об одном пострадавшем. Молодой парень 2004 года рождения в тяжелом состоянии госпитализирован в одну из столичных больниц. Наши медики лучшие и сделают все возможное, чтобы спасти юношу", - написал Ткаченко.

Мэр Киева Виталий Кличко добавил, что в результате ночной атаки в столице пострадали два человека: один из них остается в больнице, а женщина, которую также госпитализировали ночью, сейчас проходит амбулаторное лечение.