Уламки цілей РФ впали в трьох районах Київської області: в ОВА розповіли про наслідки

Обстріл України 24 березня

Російські війська влаштували черговий обстріл Україною 24 березня, використавши як дрони, так і ракети. Цей удар став третім ударом по Україні за останні чотири доби. Зокрема, під ударом був Київ. На даний момент відомо про атаку на Львівську область, де окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури. Виникла пожежа.

Крім того, окупанти влаштували атаки на Кривий Ріг, де без опалення залишилося 76 тисяч осіб. Також уламки дрону РФ пошкодили енергооб'єкт у Нікопольському районі та припортову інфраструктуру Подунав'я.

Зазначимо, що під час цієї атаки російська ракета залетіла на територію Польщі. Через це там підняли в небо авіацію, зокрема авіацію НАТО. Ракета РФ перебувала у повітряному просторі Польщі 39 секунд.

Загалом російські війська в ніч на 24 березня атакували Україну, використавши 29 ракет, запущених із 14 літаків Ту-95МС, та 28 БПЛА. 14 ворожих цілей ППО збити не вдалося.

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