Уламки супутника NASA можуть впасти на Землю з 8 на 9 січня: що відомо

Американський супутник пізно ввечері 8 січня увійде в атмосферу Землі, його уламки можуть впасти на поверхню планети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Space.com .

Як зазначає видання з посиланням на американське космічне агентство NASA, більша частина супутника згорить під час проходження через атмосферу, але можливо, що деякі компоненти впадуть на Землю.

"Водночас ризик того, що уламки пошкодять щось на Землі - дуже низький, приблизно 1 з 9400", - запевняють в агентстві.

Американський супутник ERBS, що досліджував рівень радіації на Землі, - це частина місії NASA з трьох супутників Earth Radiation Budget Experiment. Він був запущений на низьку навколоземну орбіту на борту шатла "Челленджер" у 1984 році. Вага недіючого супутника становить близько 2,5 тонни. Супутник припинив роботу у 2005 році.