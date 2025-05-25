Уламки "Шахеда" впали на гуртожиток КНУ: постраждали четверо студентів (фото)

У ніч проти неділі, під час чергової повітряної атаки на Київ, уламки збитого російського дрона типу "Шахед" впали біля будівлі одного з гуртожитків університету.

Внаслідок удару було пошкоджено газову трубу, виникла пожежа. Також зазнали ушкоджень два сусідні гуртожитки та університетський центр харчування.

"Постраждалих з опіками немає. Четверо мешканців гуртожитку звернулися до медиків із незначними травмами, госпіталізація не знадобилася", - повідомили в КНУ.

Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров зауважив, що цей “подарунок” до Дня Києва від "нашого північного сусіда" - ще одне підтвердження, що не йдеться ні про яке перемир’я та ні про який мир.

"Ворог хоче нас зламати, але наша відповідь — це згуртованість, єдність і спільна робота заради перемоги. Іншого виходу в нас немає. Як казала уродженка Києва Голда Меїр: “Вони хочуть нашої смерті, ми хочемо жити - отже, місця для компромісу немає", - заявив він.

Що буде зі студентами

Після огляду приміщень вибухотехніками та поліцією, мешканцям постраждалого гуртожитку було запропоновано організоване переселення. Частину студентів, які пережили сильний стрес, підтримали представники університетської психологічної служби.

"Наразі університетська спільнота, волонтери та господарські служби активно працюють над ліквідацією наслідків. Уже розпочато прибирання території, ведеться документування пошкоджень, зокрема - особистих речей студентів", - додали КНУ.