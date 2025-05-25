Обломки "Шахеда" упали на общежитие КНУ: пострадали четверо студентов (фото)

В ночь на воскресенье, во время очередной воздушной атаки на Киев, обломки сбитого российского дрона типа "Шахед" упали возле здания одного из общежитий университета.

В результате удара была повреждена газовая труба, возник пожар. Также получили повреждения два соседних общежития и университетский центр питания.

"Пострадавших с ожогами нет. Четверо жителей общежития обратились к медикам с незначительными травмами, госпитализация не понадобилась", - сообщили в КНУ.

Ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров отметил, что этот "подарок" ко Дню Киева от "нашего северного соседа" - еще одно подтверждение, что речь не идет ни о каком перемирии и ни о каком мире.

"Враг хочет нас сломать, но наш ответ - это сплоченность, единство и совместная работа ради победы. Другого выхода у нас нет. Как говорила уроженка Киева Голда Меир: "Они хотят нашей смерти, мы хотим жить - значит, места для компромисса нет", - заявил он.

Что будет со студентами

После осмотра помещений взрывотехниками и полицией, жителям пострадавшего общежития было предложено организованное переселение. Часть студентов, которые пережили сильный стресс, поддержали представители университетской психологической службы.

"Сейчас университетское сообщество, волонтеры и хозяйственные службы активно работают над ликвидацией последствий. Уже начата уборка территории, ведется документирование повреждений, в частности - личных вещей студентов", - добавили в КНУ.